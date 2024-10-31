Военное сотрудничество России и Ирана приведет к созданию новых противотанковых ракет 9М133М-2 с инфракрасной головкой самонаведения.

Военно-техническое сотрудничество России и Ирана открывает новые возможности для обеих стран, утверждает военный эксперт Евгений Даманцев. Благодаря совместной работе военно-промышленных комплексов, страны могут локализовать производство важных технологий на своих территориях, что обеспечит непрерывный обмен опытом и критическими разработками.

Одним из значимых результатов партнерства может стать создание новой модификации противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) 9М133М-2 с инфракрасной головкой самонаведения (ГСН). Российские инженеры получили возможность ознакомиться с технологиями иранских ракет Almas-3, оснащённых мультиспектральными оптико-электронными головками самонаведения, которые позволяют эффективно работать с закрытых огневых позиций. Производство таких головок может быть локализовано на российских предприятиях.

Новая модификация ПТУР 9М133М-2 с ГСН будет иметь следующие характеристики: дальность стрельбы от 150 до 8000 метров, масса ракеты в транспортно-пусковом контейнере составит 31 кг, а боевая часть будет тандемно-кумулятивной с бронепробиваемостью до 1100-1300 мм за динамической защитой. Такие характеристики значительно повысят боевые возможности российских противотанковых комплексов.

Взамен Иран получит доступ к технологиям и оборудованию для производства турбореактивных двигателей АЛ-41Ф1С и "Изделие-30". Эти двигатели могут быть использованы для оснащения истребителей Су-30СМ2, Су-35С и перспективных самолётов пятого поколения Су-75 Checkmate. Таким образом, сотрудничество способствует технологическому развитию обеих стран и укреплению их обороноспособности.