Холдинг «Росэлектроника», входящий в состав Ростеха, начал поставки радиопоглощающих маскировочных комплектов для тяжелых огнеметных систем ТОС-2 («Тосочка»)

«Росэлектроника», часть госкорпорации Ростех, начала поставки инновационных маскировочных радиопоглощающих комплектов для огнемётных систем ТОС-2, известных как «Тосочка». Первые экземпляры уже были успешно применены в боевых условиях, где подтвердили свою эффективность в сокрытии техники от вражеских датчиков.

Маскировка основана на использовании радиопоглощающей ткани и маскировочных панелей, которые легко устанавливаются на военные машины. Эти элементы позволяют значительно уменьшить видимость техники для детекторов в оптическом и инфракрасном диапазонах, эффективно «затемняя» её в глазах противника.

Эти панели разработаны с учетом высокой мобильности и надежности, не мешая движению техники и обеспечивая простоту в обслуживании, включая очистку от природных и техногенных загрязнителей, таких как грязь и пыль. Их уникальные свойства сохраняются даже при длительном использовании и в жестких боевых условиях.

«Росэлектроника» отмечает, что технология этих маскировочных комплектов может быть адаптирована для разнообразных типов военной техники, что делает их универсальным решением для повышения степени защиты и снижения заметности вооружений на поле боя. Это особенно важно для увеличения шансов на успешное выполнение задач и обеспечения безопасности личного состава в условиях современной войны, где использование передовых средств обнаружения становится всё более распространённым.