Volkswagen Group официально прекращает поставки запчастей в Россию с 2025 года. Это затронет бренды Skoda, Audi и Porsche, и также означает конец постпродажного обслуживания ранее проданных автомобилей в стране

Компания Volkswagen Group объявила о полном прекращении поставок запчастей для марок Volkswagen, Skoda, Audi и Porsche на российский рынок с началом 2025 года. Решение о стопе поставок является частью окончательного выхода немецкого автогиганта из России, следующего за продажей всех связанных с ним активов, включая производственные мощности в Калуге и филиалы занимающиеся компонентами и сервисными услугами.

Этот шаг, по словам Николая Лауде, руководителя отдела коммуникаций Volkswagen, подразумевает окончание всех послепродажных обязательств компании в России. Практически это означает, что после 2025 года российские владельцы автомобилей этих брендов окажутся без доступа к оригинальным запчастям и официальному сервису.

Сделка по передаче активов была согласована с российскими государственными органами, что позволило Volkswagen законно завершить свою деятельность в стране. Однако это также ставит точку в возможностях для технического обслуживания и ремонта автомобилей владельцами, которым теперь придется искать альтернативные решения.

Последствия такого решения ощутимы: отсутствие качественных запчастей увеличит износ техники и может привести к увеличению аварийности на дорогах. Придется либо импортировать детали через третьи страны, что существенно увеличит их стоимость, либо использовать неоригинальные запчасти, что негативно скажется на характеристиках и безопасности автомобилей.