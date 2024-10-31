Дроны-камикадзе "Крот" усиливают арсенал российской армии

Российская армия начала использовать наземные дроны-камикадзе "Крот" для атак на укрепления противника. Эти роботы собирают прямо на военных базах и отправляют на передовую. "Крот" может бесшумно и незаметно подкрадываться к цели, благодаря своему маленькому размеру и электрическому двигателю.

Дрон оснащен массивными колесами, что позволяет ему передвигаться по сложным ландшафтам, включая болота и пески. "Крот" управляется дистанционно через защищенные каналы связи, что уберегает его от перехвата сигналов. В его арсенале — до шести противотанковых мин, которые могут быть заложены и активированы на расстоянии.

На вооружении российской армии появился также новый огнеметный комплекс ТОС-3 "Дракон". Это усовершенствование известных "Солнцепека" и "Тосочки". Главное его достоинство — усовершенствованная система наведения, повышающая точность и эффективность огневого удара.

Использование таких дронов и комплексов демонстрирует новый уровень боевых действий, где робототехника играет ключевую роль, делая операции более безопасными для солдат и эффективными на поле боя.