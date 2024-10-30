Вертолеты Ка-52М активно задействованы для борьбы с дронами и тактическими ракетами. Они используют ракеты "Игла-В" для перехвата целей на дальности до 7,5 км.

Российская армия активно использует модернизированные вертолеты Ка-52М для борьбы с дронами и тактическими ракетами. Эти разведывательно-ударные машины, прозванные "Аллигаторами", теперь играют важную роль в защите военной инфраструктуры от атак низковысотных беспилотников и крылатых ракет. В качестве основного оружия для перехвата применяется управляемая ракета 9М342 "Игла-В", которая входит в состав комплекса "Стрелец".

Ракеты "Игла-В" способны уничтожать цели на расстоянии до 7,5 км. Это позволяет вертолетам Ка-52М эффективно охотиться на беспилотные летательные аппараты и даже тактические ракеты, такие как "Нептун". Основное преимущество этой ракеты заключается в возможности наводиться на тепловой контраст, что позволяет поражать дроны с точностью, независимо от их маневров. Наведение осуществляется с использованием инфракрасной головки самонаведения, которая сканирует окружающее пространство, ориентируясь по теплоконтрастным объектам.

Экипажи Ка-52М используют данные от индикатора на лобовом стекле и мультиспектрального оптико-электронного прицельного комплекса ГОЭС-451М для максимально точного управления ракетами. Благодаря такой системе наведения, вертолет может мгновенно менять угол атаки и подстраиваться под движение цели. Максимальная скорость поражаемых целей достигает 1500 км/ч, что делает "Иглу-В" способной справиться не только с дронами, но и с более крупными и быстрыми объектами.

"Аллигаторы" теперь патрулируют небо, охраняя от атак как беспилотников, так и крылатых ракет. Их задача — быстро выявить угрозу и уничтожить её до того, как она достигнет цели. С ростом использования дронов и тактических ракет на поле боя, вертолеты Ка-52М становятся ключевым элементом в системе противовоздушной обороны. Благодаря своей маневренности и оснащению современными ракетами, они способны реагировать на любую угрозу, обеспечивая безопасность на тактическом уровне.