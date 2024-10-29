Индия заменит российские ракеты Р-73 на своих истребителях Су-30МКИ британскими ASRAAM. Это часть стратегии по сокращению зависимости от российского оружия и модернизации флота.

Индия продолжает изменять свой подход к вооружению и активно сокращает зависимость от российских поставок. Одним из ярких примеров стала замена российской ракеты "воздух-воздух" Р-73, используемой на истребителях Су-30МКИ, на британскую ракету ASRAAM производства компании MBDA. Источники сообщают, что российские ракеты будут постепенно сниматься с вооружения.

Британская ракета ASRAAM (Advanced Short Range Air-to-Air Missile) — это современное вооружение, разработанное для ведения ближнего боя. Её главные преимущества — высокая маневренность и точность, что делает её идеальной для воздушных схваток на коротких дистанциях. Интеграция этой ракеты позволит повысить боевые возможности индийских истребителей Су-30МКИ, добавив тактическое преимущество в маневренном воздушном бою.

В настоящий момент внедрение ASRAAM в индийские ВВС проходит совместно с местными компаниями Hindustan Aeronautics Limited (HAL) и Bharat Dynamics Limited (BDL). Это сотрудничество поможет Индии не только получить современное вооружение, но и развивать собственную оборонную промышленность. Су-30МКИ — основа индийской авиации, и обновление его вооружения является частью программы по модернизации флота и внедрению новых технологий.

Британская ASRAAM уже доказала свою эффективность на таких самолетах, как Eurofighter Typhoon, F/A-18 и даже на новейших истребителях F-35. Её интеграция в Су-30МКИ должна улучшить тактические возможности индийских ВВС и обеспечить более эффективную работу в ближнем бою. Индия стремится модернизировать свои вооруженные силы, уменьшить зависимость от российских поставок и сделать шаг в сторону использования передовых технологий, доступных на мировом рынке.



