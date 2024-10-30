Эти боевые машины могут стрелять, минировать и проводить эвакуацию раненых.

В российскую армию поступили первые 50 наземных робототехнических комплексов "Курьер". Эти машины могут выполнять целый ряд задач, которые помогут сохранить жизнь военнослужащим. Роботы "Курьер" способны стрелять, проводить эвакуацию раненых и даже минировать территорию. В ближайшее время армия получит ещё 20 таких комплексов.

Одной из ключевых задач робота является обеспечение безопасности солдат. Робот "Курьер" был разработан, чтобы минимизировать нахождение бойцов в зоне прямого огневого контакта. Разработчик комплекса, Михаил, подчеркнул, что машина должна помочь бойцам действовать на безопасном удалении, не подвергаясь непосредственной угрозе.

Боевые возможности "Курьера" впечатляют. Робот оснащён многофункциональным боевым модулем, который можно оборудовать различным оружием. В частности, на робота "Курьер" можно установить гранатомёт АГС-17, пулемёты НСВТ или ПКТ. Это позволяет адаптировать робота под конкретные боевые задачи. Кроме того, у "Курьера" есть система сброса минных заграждений и генератор, который служит дополнительным источником питания.

Кроме оружия, робот оснащён модулем с передним катком, который позволяет проводить разминирование. Это делает "Курьера" полезным не только в наступлении, но и в обороне. Возможность быстро раскладывать мины или разминировать проходы может стать важным преимуществом на поле боя. Также робот способен вывозить раненых с поля, что особенно важно в условиях интенсивных боёв.