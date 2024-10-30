Новейшая РСЗО "Возрождение" готова усилить российскую армию.

Российская армия скоро получит новейшую реактивную систему залпового огня (РСЗО) под названием "Возрождение". Эта система предназначена для уничтожения укреплений и живой силы противника, причем её отличительная черта — возможность использования снарядов двух разных калибров, что делает её универсальной и гибкой в бою.

"Возрождение" оснащена бикалиберной системой, которая позволяет стрелять 122-мм и 220-мм реактивными снарядами. Система может выпускать до 25 снарядов калибра 122 мм, которые могут поражать цели на расстоянии до 15 километров. Эти снаряды подходят для нанесения ударов по позициям противника на относительно небольшой дистанции. Но этим возможности системы не ограничиваются. "Возрождение" также может стрелять девятью 220-мм снарядами, взятыми из арсенала РСЗО "Ураган", с дальностью поражения до 35 километров. Это означает, что одна установка может одновременно атаковать цели как в ближней зоне боевого соприкосновения, так и в глубоком тылу врага.

Еще одной важной особенностью системы является её быстрая перезарядка. Модульная конструкция позволяет сменить боекомплект всего за пять минут. Это обеспечивает высокую мобильность и сокращает время на подготовку к следующему залпу. А автоматизированный комплекс управления огнём "Капустник Б" позволяет привести установку в боевое положение всего за 45 секунд. Такие характеристики делают РСЗО "Возрождение" эффективным оружием для нанесения внезапных ударов по врагу.

РСЗО "Возрождение" предназначена для поддержки войск в сложных условиях современного боя, когда важно наносить удары быстро и точно. Возможность работы с двумя калибрами делает её особенно полезной в ситуациях, когда нужно гибко изменять тактику и адаптироваться к меняющимся условиям на поле боя.