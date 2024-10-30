Инженеры повысили дальность и снизили вес тепловизоров "Маугли"

Российские инженеры из АО "ЛОМО", входящего в концерн "Калашников", модернизируют тепловизионные прицелы "Маугли-2" и "Маугли-2М". При создании новой версии учитывается опыт использования этих приборов в реальных боевых условиях. Основной целью модернизации является улучшение характеристик устройства, а также упрощение его использования.

Модернизированные "Маугли-2" уже прошли испытания на полигоне, которые подтвердили их улучшенные технические характеристики. Среди главных изменений — значительно уменьшенный вес. Прибор стал в два раза легче, а его габариты были уменьшены, что значительно повысило удобство в использовании для военнослужащих.

Прицелы "Маугли-2" и "Маугли-2М" применяются для обнаружения, сопровождения и ведения огня по целям в любых условиях — как днем, так и ночью. Они используются с переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК), что делает их важной частью системы противовоздушной обороны на тактическом уровне.

Кроме снижения веса, инженеры также смогли повысить дальность обнаружения целей. Это означает, что операторы ПЗРК смогут раньше заметить воздушную угрозу, что может оказаться критически важным в боевых условиях. Помимо этого, модернизированные прицелы могут быть интегрированы в систему целеуказания, что делает их использование еще более эффективным и слаженным с другими компонентами военной техники.

Концерн "Калашников" подчеркнул, что новые разработки учитывают текущие потребности войск и направлены на повышение боевой эффективности системы противовоздушной обороны. Испытания подтвердили, что модернизированные тепловизоры могут выдерживать экстремальные условия эксплуатации, что делает их надежным инструментом для современных военных задач.