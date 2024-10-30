Военный эксперт Эдуард Перов обсуждает преимущества использования обрезиненных гусениц на российских танках, подчеркивая их эффективность на асфальте и бетоне, улучшение управляемости и скорости, а также снижение риска аварий.

Военные эксперты обсуждают потенциальное применение обрезиненных гусениц на российских танках для улучшения их управляемости и скорости. Эдуард Перов, специалист в области военной техники, указывает на значительные преимущества такого нововведения по сравнению с традиционными металлическими гусеницами.

На Западе уже давно используются гусеницы с обрезиненными грунтозацепами, которые обеспечивают лучшее сцепление с твердыми покрытиями, такими как асфальт и бетон. Перов приводит результаты испытаний, в ходе которых было установлено, что резиновые гусеницы не только улучшают сцепление на мокром асфальте и бетоне, но и существенно повышают управляемость танка, что в свою очередь снижает риск аварийных ситуаций и позволяет поддерживать более высокую среднюю скорость на марше.

Тем не менее, металлические гусеницы продолжают оставаться более предпочтительным выбором для условий, где есть риск обледенения дорог. Согласно эксперту, на обледенелых трассах металлические гусеницы обеспечивают вдвое лучшее сцепление, что делает их незаменимыми в зимних условиях.