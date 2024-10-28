Российская армия получила модернизированные бронетранспортеры "Ракушка-М" с системами радиоэлектронной борьбы и маскировочными "накидками"

Российская армия недавно получила новую партию модернизированных десантных бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка-М", оснащенных последними технологиями для улучшения боевой эффективности и выживаемости в условиях современных военных конфликтов. Эти транспортеры, разработанные и произведенные под эгидой холдинга "Высокоточные комплексы" корпорации Ростех, отличаются рядом значительных улучшений.

Одним из ключевых нововведений в "Ракушке-М" стала интеграция систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), предназначенных для подавления сигналов управления дронами. В условиях, когда беспилотные летательные аппараты становятся все более распространенными в зонах боевых действий, такая возможность критически увеличивает шансы на успех и безопасность военного персонала.

Кроме того, машины оборудованы специальными маскировочными "накидками", которые значительно уменьшают видимость бронетранспортера в радиолокационном и инфракрасном диапазонах. Это обеспечивает более высокую степень скрытности на поле боя, уменьшая вероятность обнаружения и поражения.

Не менее важной является модернизация оружейной системы и защиты. БТР-МДМ "Ракушка-М" оснащен двумя пулеметами и системами защиты верхней полусферы, что усиливает его оборонительные возможности, особенно от ударов сверху. Также улучшена эргономика и условия для экипажа и десанта, что делает машину более комфортной в эксплуатации и увеличивает ее оперативные возможности на поле боя.

В добавление к вышеуказанным усовершенствованиям, бронетранспортеры оснащены приборами ночного видения для водителя, что расширяет способности машины к действиям в ночное время. Эти новшества позволяют "Ракушке-М" эффективно функционировать в различных временных условиях и предоставляют тактическое преимущество в любых боевых операциях.



