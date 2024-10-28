Росатом расширяет географию: ядерное топливо для Боливии из Новосибирска

"Росатом" взял курс на новые горизонты, отправляя первую партию ядерного топлива из Новосибирска в Боливию. Это событие станет премьерой для Южной Америки, где российское ядерное топливо будет использоваться в исследовательском реакторе BRR-1. Завод химконцентратов в Новосибирске, который входит в состав "Росатома", на протяжении десятилетий поставляет топливо для реакторов по всему миру, и теперь расширяет своё присутствие до Южноамериканского континента.

Поддержка Боливийского центра ядерных исследований и технологий через этот проект выходит за рамки простой поставки — это шаг к глобализации российских ядерных технологий и укреплению международных связей в области высоких технологий. Центр, строящийся в Боливии, будет способствовать развитию местной науки и технологий, включая ядерную медицину, сельское хозяйство и промышленность, открывая новые возможности для использования ядерной энергии в мирных целях.



