Затемнение боковых стёкол будет разрешено при условии светопропускания не менее 42%.

В ближайшее время в России могут изменить правила тонировки автомобилей. Депутаты Госдумы направили на рассмотрение в правительство законопроект, который разрешит тонировку боковых передних стёкол при соблюдении определённых условий. Главное требование — степень светопропускания стёкол должна быть не менее 42%. Сейчас за нарушение этого правила водителей штрафуют на 500 рублей.

Проект закона также предлагает ужесточить наказание за использование тонировки, которая не соответствует установленным нормам. Если светопропускание ветрового стекла будет ниже 70%, то штраф возрастёт с 500 до 3000 рублей. Это правило относится к ветровым стёклам, включая те, что покрыты цветными пленками.

На данный момент светопропускание передних стёкол автомобилей должно быть не менее 70%, в соответствии с государственными стандартами. Тонировка задних стёкол не регулируется столь жёстко и разрешена, но она не должна ограничивать обзор. Запрещается использовать шторки и жалюзи на лобовом и передних стёклах.

Депутаты объясняют, что во многих странах затемнение автомобильных стёкол разрешено, так как это помогает водителям избегать ослепления от яркого солнца и снижает температуру внутри салона. Такие меры позволяют повысить комфорт и безопасность движения, особенно в условиях интенсивного солнечного излучения.

Помимо изменений по тонировке, в проекте упоминается предложение Министерства транспорта по увеличению штрафов за неоплату проезда по платным дорогам. Для легковых автомобилей штраф планируют увеличить с 1500 до 10 000 рублей, а для грузовых — с 5000 до 30 000 рублей. Также будет введён штраф в размере 50 000 рублей для иностранных перевозчиков. При этом отменят возможность оплачивать штраф с 50%-й скидкой в первые 20 дней.