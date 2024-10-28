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Российские военные оснастили дрон Mavic защитной сеткой «Мангал» для повышения его устойчивости
Российские военные оснастили дрон Mavic защитной сеткой «Мангал», что позволило улучшить его защиту от атак и повысить устойчивость в боевых условиях.

Российские военные доработали популярный квадрокоптер Mavic, оснастив его защитной сеткой, названной «мангал». Эта сетка прикрывает дрон сверху и с боков, защищая несущие винты от ударов дронов-перехватчиков. Защита предназначена для противодействия атакам с воздуха и уменьшения уязвимости устройства в условиях активных боевых действий, где квадрокоптеры часто становятся целью для перехвата и вывода из строя.

Основная цель разработки — повысить устойчивость дрона к механическим повреждениям, а также обеспечить сохранность критически важных частей, таких как несущие винты, которые являются одной из самых уязвимых частей конструкции. Защитная сетка «мангал» сделана из легкого, но прочного материала, который не утяжеляет дрон и позволяет ему сохранять хорошую маневренность и продолжительность полета. Это решение помогает снизить вероятность того, что дрон будет сбит дронами-перехватчиками или столкнется с препятствиями, такими как ветви деревьев или провода.

Во время испытаний бойцы подвергли дрон различным внешним воздействиям, включая толкание, удары и даже имитацию столкновения с препятствиями. Квадрокоптер изменял курс, но, несмотря на это, оставался в воздухе, не теряя управления и не падая. Испытания показали, что даже при агрессивном воздействии защитная сетка эффективно выполняет свою задачу, позволяя сохранить работоспособность Mavic.


#новости #армия #оружие #дроны #военная техника
Источник: www1.ru
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