Компания «Русские вездеходы Пластун» запатентовала новую модель вездехода под названием «Пластун ТТ».

Машина оснащена поворотной рамой с двумя шарнирно соединёнными полурамами, что делает её чрезвычайно проходимой в условиях бездорожья. Вездеход построен на базе компонентов от известных отечественных автомобилей. Коробка передач, раздаточная коробка и двигатель идентичны агрегатам «Нивы», а мосты заимствованы от ГАЗ, что обеспечивает надёжность и высокую проходимость. «Пластун ТТ» оснащён шинами от трактора МТЗ и мостами с механической блокировкой, что позволяет ему преодолевать сложные участки на скорости до 100 км/ч. Объём двигателя составляет 85 л.с., что обеспечивает хорошую мощность для его класса.

Новые бронированные автомобили могут использоваться для различных целей — от патрулирования до поддержки боевых групп. Преимущество этой техники — её мобильность, возможность работать в условиях бездорожья и высокая защищённость экипажа. Это делает машины важным дополнением в арсенале российской армии, особенно в условиях современных военных конфликтов.