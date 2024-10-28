Российская армия получила 20 бронированных автомобилей от компании Streit Group из ОАЭ.

Российские вооружённые силы недавно получили партию новых бронированных автомобилей от компании Streit Group, базирующейся в Объединённых Арабских Эмиратах. Поставка включает 20 машин на базе Toyota Land Cruiser и Ford F-550, которые адаптированы для выполнения военных задач.

Среди моделей, переданных России, находятся Spartan SUT, предназначенный для различных миссий благодаря своей многофункциональности, Cobra, известный своей высокой проходимостью, и Cougar, обеспечивающий усиленную защиту от мин и взрывных устройств.

Эти автомобили от Streit Group отличаются улучшенной защитой и оснащены современными коммуникационными системами, что делает их идеальными для использования в условиях активных боевых действий.

Бронированные машины Streit Group уже зарекомендовали себя в горячих точках по всему миру, благодаря своей надёжности и способности эффективно защищать экипаж. Пополнение арсенала российской армии этими машинами значительно усилит её мобильные и защитные возможности в современных военных конфликтах.