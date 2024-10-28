БТР-90 "Росток", оснащенный усиленным вооружением и защитой, замечен на передовой.

На передовой военные эксперты заметили редкое появление бронетранспортера БТР-90 "Росток", оснащенного модернизированным вооружением. Этот бронетранспортер, разработанный на базе БМП-2, известен своей повышенной боевой мощностью и защитой.

БТР-90 "Росток" оборудован автоматической 30-мм пушкой 2А42 и 7,62-мм пулеметом ПКТ, что делает его мощным инструментом в борьбе как с танками, так и пехотой. Дополнительно бронетранспортер укомплектован 30-мм гранатометом АГС-17 "Пламя" и модулем "Бережок", что значительно увеличивает его огневую мощь.

"Росток" также выделяется среди других БТР благодаря усиленной противоминной защите и способности к маневрам на месте, подобно танкам. Машина оснащена мощным двигателем на 510 л.с., что позволяет ей развивать скорость до 100 км/ч по шоссе и до 12 км/ч на воде. Эффективный запас хода составляет 800 км, а вместимость — десять военнослужащих.

Разработка БТР-90 "Росток" предусматривала создание целого семейства боевой техники, включая самоходные артиллерийские установки, что подчеркивает его универсальность и стратегическую важность для вооруженных сил.