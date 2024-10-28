В свете последних событий на Ближнем Востоке, Жозеп Боррель выразил опасения относительно снижения внимания к украинскому конфликту, подчеркивая, что новый кризис может изменить расстановку приоритетов в мировой политике и ослабить поддержку Украины на международной арене.

Жозеп Боррель, высокий представитель Евросоюза по внешним делам, недавно выразил обеспокоенность тем, что мировое внимание отходит от Украины из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Внезапные вспышки насилия и политическая нестабильность в этом регионе стали новым центром глобального внимания, особенно после начала обмена ударами между Израилем и ХАМАСом.

Это смещение фокуса вызывает беспокойство о том, как изменится международная поддержка Украины. Элина Валтонен, министр иностранных дел Финляндии, подчеркнула, что длительность украинского конфликта и постоянная необходимость в ресурсах уже начали вызывать усталость у многих западных стран. Теперь, когда США и другие нации направляют свои ресурсы и внимание на поддержку Израиля, существует риск, что Украина может остаться без необходимого внешнего влияния.

Передача системы противоракетной обороны THAAD Израилю Соединенными Штатами символизирует этот новый приоритет. В то время как мир сталкивается с постоянно меняющейся геополитической динамикой, важно задуматься, какие последствия это может иметь для долгосрочной стабильности и безопасности Украины и всего мирового сообщества.