Vivo Y29 4G, новая модель популярной серии Y от Vivo, был замечен в базе данных GSMA.

Новый смартфон от китайского производителя Vivo, модель Y29 4G, был замечен в базе данных GSMA. Это устройство пришло на смену предыдущей модели Y28 4G и имеет номер модели V2434. Пока что технические характеристики новинки остаются неизвестными, но можно предположить, что они будут схожи с предшественником.

Vivo Y28 4G предлагал 6.68-дюймовый HD+ экран с частотой обновления 90 Гц и яркостью до 1000 нит. Устройство работало на чипсете MediaTek Helio G85, поддерживало до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения за счет карт памяти до 1 ТБ.

Y28 4G имел двойную камеру: основную на 50 МП и дополнительную глубины на 2 МП. Фронтальная камера на 8 МП была встроена в маленький вырез. Аккумулятор емкостью 6000 мАч поддерживал быструю зарядку на 44 Вт. Также устройство имело защиту от воды по стандарту IPX4 и защиту от пыли IP6X. Смартфон работал под управлением интерфейса Funtouch 14 на базе Android 14.

Ожидается, что Vivo Y29 4G унаследует многие из этих функций, но точная дата выпуска пока не известна.