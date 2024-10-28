Doogee S200 — это новый прочный 5G смартфон с двумя экранами и впечатляющей батареей 10100 мАч, предлагающий продвинутые возможности для фото и видео, а также высокую степень защиты и длительное время работы.

Компания Doogee объявила о запуске своего нового устройства — Doogee S200 5G. Этот смартфон стал первым в серии S, поддерживающим связь пятого поколения. Устройство выделяется не только своими защитными характеристиками, но и впечатляющими техническими параметрами.

На передней панели расположен 6.72-дюймовый FHD+ IPS экран с частотой обновления 120 Гц. Задняя часть телефона оснащена вторым экраном — 1.32-дюймовым AMOLED дисплеем, который упрощает доступ к уведомлениям и основным функциям.

Doogee S200 работает на процессоре MediaTek Dimensity 7050, с 32 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. Устройство также обладает тройной камерой: основной на 100 МП с AI-технологиями, ночной камерой на 20 МП и макро-камерой на 2 МП.

Особое внимание заслуживает батарея смартфона — она имеет ёмкость 10100 мАч, поддерживает быструю зарядку на 33 Вт и функцию обратной зарядки.

Корпус устройства выполнен из алюминия аэрокосмического класса, что обеспечивает ему защиту по стандартам MIL-STD-810H и IP69/IP69K. Смартфон оснащён всеми современными средствами связи: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC и поддержкой множества навигационных систем.

Doogee S200 доступен на рынках в сером и серебристом цветах, с разнообразными вариантами покупки и скидками на различных платформах, включая Amazon и AliExpress.