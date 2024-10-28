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Mirakl
В России разработали новейший военный БПЛА "Чёрный дрозд"
Российские инженеры разработали новейший БПЛА "Чёрный дрозд" для работы на передовой. Беспилотник может нести до 160 кг груза и находиться в воздухе до 8 часов.

Российские инженеры представили новейший военный беспилотник "Чёрный дрозд", который позиционируется как ответ турецкому БПЛА Bayraktar. Разработка ориентирована на выполнение задач на передовой и способна конкурировать с зарубежными аналогами по ряду ключевых характеристик.

"Чёрный дрозд" был специально создан для работы в боевых условиях, в том числе на линии соприкосновения. Беспилотник способен переносить на борту до 160 кг груза, что значительно увеличивает его функциональные возможности для применения в боевых условиях. Он может находиться в воздухе до 8 часов и летать на высоте до 3 км. Это делает его подходящим для долгосрочного наблюдения и обеспечения боевой поддержки с воздуха.

Беспилотник оснащён двигателем мощностью 67 лошадиных сил и защищённым каналом связи, обеспечивающей устойчивую связь и контроль над дроном даже в условиях активного радиоэлектронного противодействия.

Помимо "Чёрного дрозда" разработчики представили ещё два беспилотника: "Рысь" и "Смерч". "Рысь" представляет собой так называемый дрон-камикадзе с возможностью возврата на базу, если цель не была обнаружена. Он ориентирован на использование на линии боевого соприкосновения и может нести до 10 кг полезной нагрузки. Взлёт и посадка "Рыси" осуществляются вертикально, без необходимости применения дополнительных устройств для старта.

Беспилотник "Смерч" создан по схеме, схожей с легендарными вертолётами отечественного производства компании "Камов". Он способен нести на себе до 20 кг боевой части, включая противотанковые ракеты "Корнет". Дрон может находиться в воздухе до 45 минут, а его упрощённая версия может использоваться как тяжёлый FPV-дрон для атаки по противнику. 

#новости #армия #дроны #военная техника #вооружение #армия россии
Источник: www1.ru
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