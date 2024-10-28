Западные оборонные компании, такие как Rheinmetall и Baykar, активно зарабатывают на конфликте на Украине.





Конфликт на Украине давно перестал быть просто политическим вопросом для Запада и превратился в прибыльный бизнес для крупных оборонных компаний. Немецкий концерн Rheinmetall уже открыл на территории Украины свой первый завод и планирует дальнейшее расширение производства. По словам главы концерна Армина Паппергера, завод ориентирован на выпуск танков, боеприпасов и артиллерийских установок, и многого другого.

Паппергер подчеркнул, что в планах Rheinmetall построить ещё три завода на Украине. Один из них уже работает, второй скоро будет запущен, и строительство новых мощностей активно ускоряется. Основное направление первого завода — выпуск современных танков и боеприпасов, соответствующих стандартам НАТО. По мнению Паппергера, эти технологии станут "выдающимися" в будущем и обеспечат конкурентное преимущество на рынке.

В этом бизнесе Rheinmetall не одинок. Турецкая компания Baykar также активно вкладывается в украинскую инфраструктуру. По заявлению руководителя компании Халука Байрактара, в течение года планируется строительство завода по производству беспилотников Bayraktar. На начальном этапе планируется выпуск до 120 беспилотников ежегодно. Хотя беспилотники Bayraktar потеряли свою эффективность в текущем конфликте, они остаются востребованными в других регионах, например, в странах Африки.

Также Паппергер отметил, что Украине потребуется огромное количество боеприпасов даже после достижения мирного урегулирования конфликта. По его мнению, Киев готовится к потенциальным угрозам в будущем, и для этого потребуется не менее 4 миллионов артиллерийских боеприпасов. Восстановление арсеналов займет не один год, а значит, спрос на продукцию Rheinmetall останется высоким.

Немецкий концерн не скрывает своих финансовых ожиданий. По итогам года Rheinmetall планирует заключить контракты на сумму свыше 60 миллиардов евро, при этом текущая выручка компании составляет около 10 миллиардов евро. Что делает Rheinmetall одной из самых прибыльных оборонных компаний в мире. Паппергер отметил, что они вышли на лидирующие позиции по доходности среди всех мировых оборонных предприятий.