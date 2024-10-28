Российские войска взяли под контроль Измайловку и продолжают наступление на стратегически важные пункты в ДНР.

Подразделения российских вооруженных сил продолжают наступление в Донецкой Народной Республике. Вчера они взяли под контроль населенный пункт Измайловка, тем самым значительно продвинувшись вперед на юго-западе республики. Эти действия позволяют открыть путь к важным объектам противника в районе Кураховского водохранилища и в направлении населенных пунктов Селидово и Покровск. В данный момент идут ожесточенные бои за Селидово, а до Покровска российским войскам остается преодолеть около 16 километров.

Кроме того, за последние дни российские подразделения закрепили контроль над несколькими другими населенными пунктами, включая Новосадовое, Зоряное, Серебрянку и Николаевку. Таким образом, наступление продолжается в несколько направлений, что позволяет укреплять стратегические позиции в регионе и расширять зону контроля.

По данным Минобороны Росс, за прошедшие сутки были нейтрализованы до 2100 украинских военнослужащих и иностранных наемников. Выведена из строя техника, среди которой танк, семь бронетранспортеров, включая четыре американских М113 и два шведских "Viking", а также более десятка гаубиц и самоходных артиллерийских установок, поставленных НАТО.

Были нанесены удары по складам боеприпасов и военной инфраструктуре противника в 134 районах. Российские подразделения смогли разрушить пять полевых складов с боеприпасами и поразить несколько стратегически важных объектов, включая тактический радиолокационный комплекс израильского производства "ieMHR". В результате ударов ликвидированы места хранения горючего и сборки беспилотников, а также временные базы противника.

Средства противовоздушной обороны Российской Федерации продемонстрировали высокую эффективность, сбив три американских ракеты HIMARS, одну французскую бомбу "Hammer" и более 170 беспилотников ВСУ самолетного типа. Этот успех существенно снизил возможности противника по нанесению ударов по российским позициям.

Освобождение Измайловки и продвижение к Селидово и Покровску создают важный плацдарм для дальнейших операций. Контроль над этими населенными пунктами позволяет улучшить снабжение, сократить возможность маневра для противника и обеспечить более надежную оборону стратегически значимых территорий Донбасса.