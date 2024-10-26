Когда человек попадает в поле зрения камеры очков, происходит распознавание его лица и поиск доступной информации в открытых базах

Два студента Гарвардского университета, Анх Фу Нгуен и Кейн Ардайфио, разработали модифицированные умные очки, способные идентифицировать людей на улице. С помощью устройства они могут быстро собирать информацию о прохожих, привлекая внимание к проблемам конфиденциальности. Очки оснащены камерой и интернет-соединением, что позволяет получать доступ к данным через сервисы обратного поиска.

Эксперимент включает в себя использование программы PimEyes, которая анализирует лица и предоставляет ссылки на страницы, где можно найти информацию о человеке. Результаты эксперимента показывают, что многие данные о пользователях легко доступны в интернете, однако часто они недостаточно защищены.

Студенты не планируют продавать свои очки и делятся информацией о методах обхода программных недостатков только с доверенными экспертами. Их цель — повысить осведомленность о легкости доступа к личной информации и необходимости ее защиты.

В дополнение к этому, Нгуен и Ардайфио создали руководство о том, как пользователи могут удалить свои данные из интернет-инструментов, таких как PimEyes и FastPeopleSearch. Их инициатива получила положительные отклики и вызвала общественный интерес к вопросам конфиденциальности в цифровую эпоху.