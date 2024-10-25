Противотанковый ракетный комплекс «Корнет» получил новый прицел «Содема», который увеличивает дальность поражения до 10 км.



Российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет» получил новое оборудование, позволяющее эффективно противостоять западным танкам. С модернизированным прицелом «Содема» дальность применения комплекса возрастет до 10 километров. Это значительно увеличит шансы на успех в боевых условиях.

Военный эксперт Евгений Даманцев сообщил, что новый прицел обеспечивает возможность поражения целей как в дневное, так и в сумеречное время. При этом, модернизированный боевой модуль Б05Я01 «Бережок», установленный на БМП-2М, способен обнаруживать цели на расстоянии до 3,7 километров в темное время суток. В дневное время дальность использования ПТРК также возрастает до 8-10 километров.

Прицел «Содема» имеет высокую эффективность против защищенных танков, таких как M1A1 AIMv2, Challenger Mk.2 и Leopard-2A5/6. В Ростехе отметили, что прибор прост в эксплуатации и не требует привлечения сторонних специалистов для обслуживания. Это делает его удобным для длительной эксплуатации в условиях боевых действий.

Также стоит отметить, что модульная конструкция прицела позволяет быстро устранять неисправности. Это обеспечивает высокую надежность и минимизирует время на обслуживание.