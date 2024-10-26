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Минцифры планирует внедрить услугу межрегионального переноса мобильных номеров
В России разрабатывают систему переноса мобильного номера между регионами, тестирование которой намечено на конец 2024 года.

Минцифры России прорабатывает внедрение системы, которая позволит пользователям сохранять свой номер телефона при смене оператора и даже при переезде в другой регион страны. Ожидается, что первые испытания этой технологии могут состояться уже к концу 2024 года, но точные сроки запуска пока не определены.

Сегодня в России действуют ограничения: перенести номер можно только внутри одного региона. Чтобы перейти на нового оператора, пользователь подает заявление, заключает новый договор и получает SIM-карту у нового оператора, куда затем переносится его номер. Новая система позволит сделать этот процесс доступным для всех регионов, что значительно расширит возможности абонентов и упростит взаимодействие с мобильными операторами.

Министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что технология потребует сложных доработок, так как между операторами в разных регионах должна быть налажена передача данных. Сейчас специалисты прорабатывают технические детали и создают инфраструктуру, которая позволит обеспечить безопасность и бесперебойную работу новой системы на уровне всей страны.

Также Роскомнадзор рассматривает меры по ограничению продажи SIM-карт через интернет для контроля над их распространением. Дополнительно планируется блокировка более 4,5 млн SIM-карт, оформленных на иностранных граждан. Все эти меры нацелены на защиту прав пользователей и повышение безопасности в области мобильной связи.

#новости #связь #мобильная связь #связь 5g #связь 6g #связь 4g #связь 3g #номера телефонов
Источник: www1.ru
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