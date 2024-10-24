Российская армия внедрила новый метод разминирования с использованием беспилотников.

Российские саперы начали использовать новый способ разминирования территории, который снижает риски для жизни бойцов. Теперь они применяют беспилотные летательные аппараты (БПЛА), чтобы выявлять и уничтожать мины на безопасном расстоянии.

Сначала разведывательный дрон сканирует местность, чтобы обнаружить мины, скрытые в земле. После этого другой дрон сбрасывает специальные боеприпасы на обнаруженные взрывные устройства, уничтожая их. Это позволяет избежать непосредственного контакта саперов с минами, что особенно важно, так как современные взрывные устройства могут быть оборудованы лазерными и сейсмическими датчиками. Такие мины могут сработать даже при незначительном приближении человека.

Кроме того, использование дронов помогает избежать проблем, связанных с активностью беспилотников противника, которые могут препятствовать проведению разминирования традиционными методами. Благодаря новой технологии, российская армия сможет эффективнее разминировать территорию и минимизировать риск для жизни саперов.

Военные эксперты отмечают, что для такого способа разминирования потребуется значительное количество дронов и хорошо обученные операторы. Особое внимание уделяется подготовке операторов-разведчиков, которые должны уметь быстро и точно обнаруживать мины на поле боя.