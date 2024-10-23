Россия использует анализ уязвимостей техники НАТО для разработки нового вооружения. Министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что исследование трофейной техники продолжается для создания более эффективных боевых систем.

На недавнем заседании коллегии в Минске министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что российская армия активно изучает трофейную технику НАТО, чтобы выявить её уязвимости и использовать эту информацию при разработке собственных вооружений. По словам Белоусова, такой анализ позволяет усовершенствовать российскую военную технику, делая её более эффективной в условиях современной боевой операции.

Министр подчеркнул, что выявленные недостатки в технике НАТО интегрируются в процесс разработки новых систем, что способствует увеличению обороноспособности России и Белоруссии. Этот подход направлен на ответы на актуальные военные вызовы, стоящие перед Союзным государством.

Белоусов также отметил, что результаты заседания демонстрируют согласованную позицию Москвы и Минска по вопросам создания единого оборонного пространства и укрепления безопасности Союзного государства. Совместные усилия в обмене опытом и информацией способствуют повышению общего военного потенциала.

Дополнительно было сообщено, что госкорпорация "Ростех" усилила производство артиллерийских снарядов и других боеприпасов для удовлетворения потребностей государственного оборонного заказа, что свидетельствует о стремлении России к укреплению своей защиты и готовности к ответным действиям на современные военные вызовы.