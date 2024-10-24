В продаже появилась самая дешёвая версия LADA Vesta с 1,6-литровым двигателем и китайским вариатором. Автомобиль доступен в комплектации Comfort по цене 1,6 млн рублей.

Под капотом новой LADA Vesta теперь появился китайский вариатор WLY CVT18, ранее устанавливаемый только на более мощные двигатели, что вызывает немало вопросов. По цене в 1,6 миллиона рублей, на что рассчитывает Волжский автомобильный завод, предлагая такое нововведение в самой дешевой комплектации Comfort?

Насколько оправдана эта стоимость для модели с базовыми функциями, такими как мультимедиа с сенсорным экраном, кондиционер и электрические зеркала?

Особенно интересно, как потребители отреагируют на такое новшество. Ведь предложение использовать более сложную технологию в бюджетном автомобиле – это довольно смелый шаг.

Поднимет ли это действительно конкурентоспособность LADA на рынке или же окажется не более чем красивым PR-ходом, направленным на создание иллюзии инновационности, когда на самом деле автомобиль остается в рамках своего традиционного ценового сегмента?

За дополнительные 50 тысяч рублей покупатели могут выбрать вариатор, что ставит их перед выбором между стандартной и более современной, но, возможно, менее надежной технологией. Это решение, без сомнения, станет тестом как для доверия клиентов к бренду, так и для инженерного мастерства ВАЗ.

В пресс-службе Lada также сообщили о внесенных изменениях в калибровки управляющих систем двигателя и трансмиссии. Благодаря уникальным настройкам данный автомобиль обеспечивает «высокий уровень комфорта и плавности хода, а также удовлетворительную экономию топлива». По заявлениям АвтоВАЗа, потребление топлива в смешанном режиме составляет 7,3 литра на 100 километров, что, как подчеркивают в компании, является «одним из наилучших результатов в своем классе».