Под капотом новой LADA Vesta теперь появился китайский вариатор WLY CVT18, ранее устанавливаемый только на более мощные двигатели, что вызывает немало вопросов. По цене в 1,6 миллиона рублей, на что рассчитывает Волжский автомобильный завод, предлагая такое нововведение в самой дешевой комплектации Comfort?
Насколько оправдана эта стоимость для модели с базовыми функциями, такими как мультимедиа с сенсорным экраном, кондиционер и электрические зеркала?
Особенно интересно, как потребители отреагируют на такое новшество. Ведь предложение использовать более сложную технологию в бюджетном автомобиле – это довольно смелый шаг.
Поднимет ли это действительно конкурентоспособность LADA на рынке или же окажется не более чем красивым PR-ходом, направленным на создание иллюзии инновационности, когда на самом деле автомобиль остается в рамках своего традиционного ценового сегмента?
За дополнительные 50 тысяч рублей покупатели могут выбрать вариатор, что ставит их перед выбором между стандартной и более современной, но, возможно, менее надежной технологией. Это решение, без сомнения, станет тестом как для доверия клиентов к бренду, так и для инженерного мастерства ВАЗ.
В пресс-службе Lada также сообщили о внесенных изменениях в калибровки управляющих систем двигателя и трансмиссии. Благодаря уникальным настройкам данный автомобиль обеспечивает «высокий уровень комфорта и плавности хода, а также удовлетворительную экономию топлива». По заявлениям АвтоВАЗа, потребление топлива в смешанном режиме составляет 7,3 литра на 100 километров, что, как подчеркивают в компании, является «одним из наилучших результатов в своем классе».