На российском рынке скоро появится новая марка грузовиков Altai Trucks, представляющая переработанные китайские модели.

На российском рынке грузовых автомобилей вскоре появится новый бренд — Altai Trucks. Он будет предлагать модели, охватывающие широкий диапазон от 3,5 до 50 тонн. Официальный дебют запланирован на декабрь, и многие уже интересуются, что именно он сможет предложить.

Сборка автомобилей будет налажена на предприятии в Великом Новгороде, которое ранее занималось ремонтом и техническим обслуживанием техники. Среди первых моделей будут представлены полноприводные шасси и грузовики с полной массой 12 и 20 тонн.

На фоне растущего спроса на грузовую технику в России, появление Altai Trucks может добавить разнообразия на рынок. При этом многие эксперты отмечают, что китайские грузовики уже занимают значительную долю, так как предлагают хорошее сочетание цены и качества. Вопрос в том, как новый бренд будет конкурировать с уже устоявшимися игроками.