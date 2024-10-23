Samsung не будет выпускать более дешевую модель Galaxy Z Fold, несмотря на слухи.

Samsung подтвердила, что не собирается выпускать более доступную версию своего флагманского складного смартфона Galaxy Z Fold. Недавно компания повысила цену на Galaxy Z Fold 6 до $1,899, несмотря на растущую конкуренцию со стороны китайских производителей. Это решение может удивить, особенно учитывая, что многие ожидали, что Samsung предложит более доступный вариант для укрепления своих позиций на рынке.

Ранее ходили слухи о том, что Samsung работает над складным устройством с ценой ниже $1000, однако последующие сообщения указывали на то, что такая модель не выйдет в этом году. Представители компании пояснили, что Galaxy Z Fold Special Edition, который был представлен в Корее, не является премиальным продуктом, а просто расширяет выбор для пользователей.

Таким образом, если вы ищете более дешевый складной смартфон, вам придется рассмотреть Galaxy Z Fold 5 или альтернативные предложения других брендов.

Samsung когда-то была лидером в сегменте складных телефонов, однако в последние годы компания столкнулась с критикой за недостаток инноваций. Это отразилось на продажах Galaxy Z Fold 6. Чтобы исправить ситуацию, Samsung извинилась перед своими клиентами за отсутствие новшеств. Новый Special Edition с улучшенной камерой и дизайном — это первый шаг к восстановлению доверия.