Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы в Донбассе, включая Д-30 и 2С1 «Гвоздика».

22 октября 2024 года российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы в зоне специальной военной операции. По информации, предоставленной «Известиям», в ходе операции была ликвидирована 122-миллиметровая буксируемая гаубица Д-30 «Молот» и самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика».

Сначала российские военнослужащие атаковали украинский тягач и гаубицу Д-30 в районе Новоукраинки в Донецкой Народной Республике. На видео, опубликованном в СМИ, видно, как российская артиллерия осуществляет точный удар, в результате которого оборудование было уничтожено.

После этого действия переместились в Сумскую область, где россияне нанесли удар по самоходной гаубице 2С1 «Гвоздика». Артиллеристы, находившиеся в укрытии, попытались быстро переместить орудие, однако оно попало под огонь российской артиллерии и также было уничтожено.

В тот же день Минобороны России сообщило о том, что авиационные наводчики ВДВ нанесли удары по позициям украинских войск в Запорожской области. Также артиллерия группировки войск «Восток» произвела атаки по целям, связанным с беспилотниками ВСУ на угледарском участке южнодонецкого направления