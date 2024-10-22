В США назвали российский танк Т-72 величайшим в мире

Американское издание The National Interest в своем новом материале назвало российский танк Т-72 величайшим танком современности. Журналист Брэндон Вайхерт выделил его на первом месте в рейтинге боевых машин, используемых армиями различных стран.

Танк Т-72 выделяется своей доступностью и простотой в эксплуатации, что делает его востребованным выбором для многих государств. Вайхерт также отметил, что Россия обладает возможностью массово производить современные модификации этого танка, такие как Т-72Б3М. В этом году Т-72 отмечает 50 лет с момента его создания, и эксперты уверены, что его потенциал для модернизации все еще велик.

На «Уралвагонзаводе» продолжаются работы по улучшению танка с учетом опыта боевых действий. Это помогает российским военным успешно применять Т-72 на передовой, несмотря на вызовы, такие как использование дронов и другой современной техники. В рейтинге Вайхерта также упоминаются танки из США, Израиля, Франции и Германии.

Кроме Т-72, в предыдущих публикациях The National Interest также говорилось о других российских танках, таких как Т-14 «Армата» и Т-90 «Прорыв», которые тоже входят в число лучших в мире. Российские танкисты и военные эксперты подтверждают их боевые преимущества на современных полях сражений.