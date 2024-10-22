Компания GoDrone разработала детектор дронов «Набат», который может одновременно обнаруживать до семи беспилотников. Устройство прошло испытания и предназначено для военных.

Российская компания GoDrone представила новый детектор беспилотников под названием «Набат». Это устройство может одновременно обнаруживать до семи дронов. Как сообщил сооснователь компании Алексей Дойников, информация об обнаруженных БПЛА отображается на экране детектора всего через 2-5 секунд после того, как они входят в радиус действия.

Детектор предназначен для военнослужащих и прошел испытания на практике. «Набат» способен обнаруживать популярные модели дронов, такие как DJI и Autel, а также FPV-дроны на расстоянии до 1,5 километров. Устройство выделяется компактными размерами и простым управлением. В отличие от конкурирующих моделей, таких как детекторы серии «Булат», «Набат» имеет более интуитивно понятную панель с четырьмя кнопками.

В компании сообщили, что работа над улучшенной версией детектора уже ведется. Новая модификация будет оснащена аккумулятором с повышенной емкостью, который обеспечит работу устройства до восьми часов. Кроме того, планируется сделать корпус водонепроницаемым.

Первые тесты показали, что «Набат» превосходит своего конкурента «Булат-4» в скорости обнаружения дронов на дальних расстояниях. Видео с испытаний будет опубликовано в ближайшее время.