Российские ремонтно-восстановительные подразделения активно восстанавливают трофейную технику НАТО в тылу специальной военной операции.

Ремонтно-восстановительные подразделения российских вооруженных сил активно занимаются восстановлением трофейной техники НАТО. Эти действия происходят на тыловых базах в рамках специальной военной операции на Украине. Военные не только восстанавливают, но и изучают технику, чтобы повысить свои знания.

Военные ремонтники нацелены на оперативный возврат техники в строй. Они заменяют шасси, гусеничные траки и двигатели, которые пострадали во время боевых действий. Также проверяются системы связи и электропроводка. Все это делается с целью быстрого восстановления боеспособности техники. В среднем на ремонт одного образца уходит не более полутора суток.

Важно отметить, что изучение захваченных образцов боевой техники НАТО также ведется в научно-исследовательских институтах Минобороны России. Это позволяет получить информацию о тактико-технических характеристиках, а также системах защиты и управления. Такой анализ помогает вооруженным силам улучшать свои собственные системы и технологии.