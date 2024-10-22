Как россияне могут обменять устаревшие доллары: советы экономиста

Ситуация с устаревшими долларовыми купюрами, которые всё ещё находятся у многих россиян, может вызвать определённые сложности. Экономист Михаил Беляев поделился полезными рекомендациями для тех, кто пытается обменять старые доллары на новые.

По словам Беляева, старые банкноты остаются законными в США, хотя их активно изымают из обращения. Один из вариантов — это обмен в других странах. Однако, как подчеркнул экономист, здесь есть два момента, которые стоит учесть: во-первых, расходы на поездку могут значительно превысить выгоду от обмена, а во-вторых, в иностранных банках могут возникнуть сложности из-за российского гражданства.

Если поездка за границу не представляется возможной, стоит рассмотреть возможность обмена устаревших долларов на другие валюты в российских банках. Беляев предостерегает от обращения в маленькие обменные пункты, которые могут оказаться ненадёжными. Он также упомянул, что обмен на евро может быть одним из решений, так как дизайн евро остался неизменным.

В дополнение к этим вариантам экономист рекомендует россиянам обратить внимание на хранение сбережений в рублях. Высокие процентные ставки по вкладам в рублях могут обеспечить защиту от инфляции и улучшить финансовую ситуацию в долгосрочной перспективе.