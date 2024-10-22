Компания «Конкордия» представила электромобиль «Е-каррус» стоимостью около 960 000 рублей.

Компания «Конкордия» представила трёхместный электромобиль под названием «Е-каррус». Его цена составляет около 960 000 рублей, что делает его доступным вариантом для городских поездок.

Основная цель этого автомобиля — обеспечить удобный и экологичный транспорт для городов. Запас хода на одном заряде достигает 120 километров, а максимальная скорость — 45 километров в час. Это вполне достаточно для городских поездок. Весит машина всего 350 килограммов, что позволяет экономить на энергии. Для работы ей требуется всего 3 киловатта.

Автомобиль имеет автоматическую трансмиссию, встроенное зарядное устройство и время зарядки около 6 часов. Угол подъема достигает 20%. Рама сделана из прочной стали, а корпус — из качественного пластика, что увеличивает срок службы автомобиля.

Компания также разрабатывает электрические тук-туки, которые будут отправлены в Каир в начале 2025 года. Это поможет поддержать местных предпринимателей, так как на данный момент в мире много старых моделей, использующих устаревшие аккумуляторы. «Е-каррус» будет оснащен современными литий-ионными батареями, которые легче утилизировать. Это означает, что новая модель более устойчива к воздействиям окружающей среды.

Предусмотрены также адаптации платформы для разных стран.