Российские военные активно поражают тяжелую технику ВСУ с помощью беспилотника «Иноходец-РУ».

Российские военные всё чаще используют беспилотник «Иноходец-РУ» для уничтожения тяжелой техники. Этот дрон уже показал свою эффективность, как в роли разведчика, так и в роли ударного средства. Он способен не только находить цели и передавать их координаты артиллерии, но и самостоятельно наносить удары с помощью ракет и бомб.

«Иноходец», также известный на экспортных рынках как «Орион-Э», весит более тонны и может нести до четырёх управляемых ракет. Суммарная боевая нагрузка беспилотника — 250 кг. При этом дрон летает на крейсерской скорости до 200 км/ч, поднимается на высоту до 7,5 км и может находиться в воздухе почти сутки, что делает его очень гибким инструментом для ведения боевых операций.

Для «Иноходца» были специально разработаны различные виды вооружения. Среди них управляемая ракета Х-50 с массой боевой части до 20 кг, планирующая бомба УПАБ-50 и авиабомба ФАБ-50. Эти средства позволяют дрону поражать как одиночные цели, так и скопления техники. Одна из ключевых особенностей — оснащение боевых частей системами наведения по лазерному лучу, а также теле- и тепловизионными камерами.



