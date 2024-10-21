Броневики «Сармат-3» с мощным арсеналом выходят на линию фронта

На передовой теперь можно увидеть новейшие броневики «Сармат-3», которые активно применяются бойцами воздушно-десантных войск и спецподразделений. Эти высокомобильные транспортные средства легкого класса становятся незаменимыми в условиях современного конфликта благодаря своей защитной конструкции и возможности адаптации под различные боевые задачи.

Бронеавтомобиль «Сармат-3» имеет колесную формулу 4х4 и весит 3 500 кг. Он способен перевозить до 900 кг груза, а его габариты составляют 3 900 мм в длину, 1 800 мм в высоту и 2 000 мм в ширину. Под капотом установлен мощный дизельный двигатель на 150 л.с., который обеспечивает запас хода до 500 км. Это дает возможность эффективно действовать на поле боя, перемещаясь на большие расстояния.

Ключевой особенностью «Сармат-3» является его вооружение. Машина может быть оснащена 30-мм автоматическими гранатометами АГС-17 или противотанковыми ракетными комплексами «Корнет», а также пулеметами ПКМ и «Корд». Такое разнообразие делает броневик универсальным средством для поддержки пехоты и уничтожения техники.

Медицинская версия «Сармат-3МЭ» имеет полностью закрытый кузов, что позволяет безопасно транспортировать до двух раненых на носилках. Это крайне важно в условиях, когда быстрая и безопасная эвакуация раненых может иметь решающее значение.



