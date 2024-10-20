NASA выразило обеспокоенность из-за утечек воздуха на российском модуле «Звезда» МКС.





Недавний отчёт Управления генерального инспектора NASA (OIG) подчеркнул серьёзность утечки воздуха на российском модуле «Звезда» Международной космической станции (МКС). Утечка была обнаружена в переходном отсеке модуля, и, несмотря на совместные усилия NASA и «Роскосмоса» по её устранению, проблема остаётся нерешённой. Согласно внутренним оценкам NASA, риск от утечки оценивается в 5 баллов по пятибалльной шкале, что вызывает серьёзные опасения.

Хотя непосредственной угрозы для жизни астронавтов на данный момент нет, американские члены экипажа предпочитают находиться на своей стороне станции. В случае экстренной эвакуации это позволяет им быть ближе к спасательным аппаратам. Тем не менее, ремонтные работы продолжаются: «Роскосмос» закрыл одну из трещин комбинацией герметика и специальных пластырей.

На фоне этого отчёта, NASA продолжает отслеживать более 50 проблемных зон на МКС, включая риски, связанные с микрометеоритами и потенциальными перебоями в поставках с Земли. Планируется, что станция будет работать до 2030 года, после чего NASA надеется перейти на использование коммерческих космических станций.