Российские военные эффективно уничтожают тяжелые беспилотники противника «Баба-Яга» с помощью FPV-дронов, которые осуществляют таран вражеских аппаратов.

Российские военнослужащие разработали эффективную тактику для уничтожения тяжелых беспилотников противника, известных как «Баба-Яга». Эта техника позволяет использовать FPV-дроны, которые нацелены на прямой таран вражеских аппаратов. По сообщениям Министерства обороны РФ, расчеты этих дронов круглосуточно контролируют небо в зоне боевого соприкосновения, оперативно обнаруживая и уничтожая ударные беспилотники противника.

Главная особенность нового метода — это скорость и точность. FPV-дроны управляются оператором в реальном времени и могут точно направляться к цели. Такая тактика помогает эффективно бороться с тяжелыми и высокоманёвренными беспилотниками, такими как «Баба-Яга». За счёт быстрого реагирования и гибкости этих дронов российские военные минимизируют угрозу со стороны воздушных аппаратов противника.

Кроме того, российские военные создали специальные устройства для борьбы с «Бабой-Ягой», представляющие собой крюки, которые цепляются за винты гексокоптеров. После успешного зацепа, беспилотник противника теряет управление и падает. Этот метод позволяет выводить из строя даже те дроны, которые сложно поразить обычными средствами.

Ожидается, что дальнейшие разработки в области противодействия вражеским БПЛА помогут улучшить безопасность российских бойцов на линии боевого соприкосновения.