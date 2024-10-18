Западные страны начали устанавливать сетчатые решетки на танки Abrams и Leopard, заимствуя российский опыт «мангалов».

Западные страны начали использовать сетчатые решетки для защиты танков Abrams и Leopard от беспилотников. Эта инициатива возникла после того, как на практике выяснилось, что танки очень уязвимы к атакам дронов, а российские решения оказались эффективными.

Российские военные уже давно применяют аналогичные конструкции, которые получили неформальное название «мангалы». Эти сетчатые козырьки были разработаны солдатами на передовой. Сначала такая защита вызывала насмешки у западных специалистов, но вскоре они поняли, насколько она полезна в условиях реального боя.

Сейчас эти простые и недорогие устройства широко применяются в российской бронетехнике. «Мангал» представляет собой конструкцию, установленную над башней танка, которая защищает его от попадания снарядов и осколков, что особенно важно в условиях интенсивных боевых действий.

В результате применения «мангалов» многие российские танки сумели избежать поражения и сохранить жизни экипажей. Интересно, что теперь западные инженеры стремятся перенять этот опыт, что подчеркивает его эффективность. Но такой переход не обходится без трудностей. Разработка и установка подобной защиты на танках требуют времени и ресурсов, и зачастую они реализуются кустарным способом.

Кроме того, такая защита не всегда является универсальным решением. Сетчатые решетки способны защищать только от определенных типов угроз, и их эффективность может снижаться в зависимости от условий боя.



