Компания «Ростех» представила антидроновые патроны IGLA на выставке ORELEXPO. Эти патроны калибра 12/76 эффективны против маломощных дронов благодаря плотной осыпи дроби.

Российская государственная корпорация «Ростех» на выставке ORELEXPO в Москве представила инновационные антидроновые патроны IGLA. Эти боеприпасы, разработанные для ружей серии LEX, нацелены на борьбу с беспилотными летательными аппаратами, которые становятся все более распространенными в современных конфликтах. Примечательно, что такие патроны могут представлять эффективное решение для охраны стратегических объектов и проведения операций.

Патроны IGLA предназначены для уничтожения низколетящих дронов, сделанных из пластика или металла. Они обладают высокой плотностью осыпи, что позволяет эффективно поражать цели на дистанциях до 50 метров. Для дистанций до 30 метров предлагается бесконтейнерный вариант патрона, а для более дальних стрельб — контейнерный.

Скорость полета дроби достигает 435 метров в секунду, а кучность выстрела составляет 60%. Это означает, что оператор может с высокой вероятностью поразить цель, не боясь причинить вред окружающим. Патроны могут быть снаряжены различной дробью, что дает возможность адаптировать их под конкретные задачи.

Кроме того, в линейке патронов IGLA есть версии с трассером, позволяющим визуализировать полет дроби, и с сверхтвердой дробью для поражения целей на расстоянии до 100 метров. Это значительно расширяет тактические возможности применения.



