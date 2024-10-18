Беспилотник «Бражник» с системой связи «Гермес» готовится к серийному производству в ноябре

Российский универсальный беспилотник «Бражник» вскоре поступит в серийное производство. Этот дрон уже проходит финальные испытания, чтобы подтвердить свою прочность и надёжность в реальных условиях. На поле боя «Бражник» обещает стать эффективным инструментом для борьбы с танками, артиллерией и другими целями.

«Бражник» — это не просто разведывательный беспилотник. Его возможности включают лазерное сканирование местности, ретрансляцию данных, мониторинг и, что важно, боевое применение. Универсальная платформа позволяет ему выполнять множество задач на разных уровнях. Оснащение «Бражника» системой связи «Гермес» делает его особенно устойчивым к попыткам подавления сигналов, что критически важно в современных боевых условиях.

Этот беспилотник способен находиться в воздухе до 60 минут и нести полезную нагрузку до 10 кг. Это позволяет ему не только проводить разведку, но и доставлять оборудование или выполнять точечные удары по целям. При этом система связи «Гермес» гарантирует надёжную работу в зонах с интенсивным радиоэлектронным противодействием.

Ожидается, что серийное производство начнётся уже в конце ноября, как только завершатся финальные ресурсные испытания. Это даст армии новый инструмент для эффективной борьбы на фронте, усиливая её возможности в разведке и уничтожении техники ВСУ.