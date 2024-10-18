Машина рассчитана на 13 человек и способна пройти до 1000 км без дозаправки.

Российские войска получили новые бронеавтомобили «Ладога», которые предназначены для перевозки солдат и грузов в самых сложных условиях. Машина имеет колесную формулу 4х4, что делает её идеальной для передвижения по пересечённой местности. «Ладога» разработана в Санкт-Петербурге компанией «АВД» и уже успела привлечь внимание благодаря своим характеристикам.

Основное преимущество «Ладоги» — это её защита. Корпус бронирован по стандарту БР4 (STANAG 2), что позволяет выдерживать обстрелы и обеспечивает безопасность экипажа. Автомобиль вмещает до 13 человек и оснащён бронированными стеклами. За счёт двух топливных баков машина способна пройти до 1000 километров без остановки на дозаправку.

Под капотом у «Ладоги» установлен мощный многотопливный дизельный двигатель ЯМЗ-5347 на 215 лошадиных сил. Этот двигатель позволяет машине преодолевать сложные маршруты и быть готовой к боевым задачам в любой момент.

Вес автомобиля составляет 7 тонн, но, несмотря на это, машина остаётся маневренной и быстрой. Благодаря своей проходимости, она может использоваться как для перевозки личного состава, так и для доставки важного груза. Новые бронеавтомобили станут важной частью оснащения российской армии, обеспечив солдатам дополнительную защиту и мобильность на поле боя.