Владимир Зеленский призвал страны НАТО готовить бригады для пополнения украинской армии и участия в конфликте с Россией.

Владимир Зеленский обратился к странам НАТО с призывом подготовить военные бригады, которые могут быть использованы в качестве резерва и для замены утомленных украинских военнослужащих. Заявление было сделано во время брифинга с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Зеленский подчеркнул важность международной поддержки для боеготовности украинской армии и возможности ротации военных на передовой.

В дополнение, Зеленский выразил уверенность в том, что членство Украины в НАТО укрепит как обороноспособность страны, так и общую безопасность в Европе. Он заявил о намерении Украины стать 33-м членом альянса и обещал приложить все усилия для достижения этой цели.

Марк Рютте, в свою очередь, подтвердил поддержку Украины со стороны НАТО на пути к членству в альянсе. Он отметил важность вклада Украины в региональную безопасность и поддержал идею расширения НАТО.

На протяжении последних лет Украина активно работает над соответствием стандартам НАТО, улучшая свои военные структуры и углубляя сотрудничество с западными странами. Конфликт с Россией только усилил желание Киева интегрироваться в альянс, стремясь обеспечить коллективную безопасность и поддержку со стороны союзников.