Около 500 украинских военных попали в окружение в Курской области, где потеряли большое количество техники и не смогли прорвать блокаду.

В Курской области обострилась ситуация: около 500 украинских солдат оказались в окружении. Их попытки вырваться из блокады не увенчались успехом, что привело к значительным потерям военной техники.

Согласно сообщению Telegram-канала SHOT, украинским военным не удалось прорвать оборону противника, а затруднения в логистике, вызванные разрушенными мостами, усугубили их положение. Подробностей от украинского Министерства обороны по этому вопросу пока не поступало.

С другой стороны, российские военные официально сообщили о том, что за последние сутки отразили несколько атак украинских сил. В результате столкновений, украинская сторона понесла потери, некоторые из бойцов сдались в плен. Также было уничтожено значительное количество украинской военной техники, включая танки и артиллерийские установки.

Добавляется, что на прошлой неделе российские войска заняли несколько стратегически важных населённых пунктов в регионе, что повысило давление на украинские подразделения.