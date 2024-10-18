СМИ сообщили о готовности Украины создать ядерное оружие. Киев опроверг эти слухи, а в России назвали их «полной ерундой».

В последние дни в прессе активно обсуждаются утверждения о возможных планах Украины по разработке ядерного оружия. Эти дискуссии начались после того, как немецкое издание Bild опубликовало статью, ссылаясь на анонимного официального представителя, который заявил, что Киев может создать ядерную бомбу за несколько недель. Эти сообщения уже вызвали бурные реакции в Киеве и Москве.

Дмитрий Литвин, советник офиса президента Украины, быстро опроверг эту информацию, назвав её "абсурдной". Он подчеркнул, что такие заявления лишь способствуют распространению паники и дезинформации. Владимир Зеленский также напомнил о том, что Украина добровольно отказалась от своего ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности в рамках Будапештского меморандума и подтвердил приверженность этому соглашению.

Реакция со стороны России также была быстрой. Андрей Картаполов, глава комитета Госдумы по обороне, заявил, что Украина не обладает необходимыми ресурсами и технологиями для создания полноценного ядерного вооружения, назвав такие утверждения "небылицами". При этом он отметил, что создание настоящей ядерной бомбы без соответствующих оборудования и знаний невозможно.

Однако некоторые российские эксперты не исключают возможность, что Украина может создать так называемую "грязную бомбу", используя радиоактивные отходы. Анатолий Матвийчук, полковник в отставке, указывает, что это устройство целит в радиоактивное загрязнение территории, а не в её разрушение.

Несмотря на эти предположения, никаких конкретных доказательств этому не представлено. Информация о возможном развитии ядерного вооружения в Украине часто возникает в СМИ, однако большая часть таких сообщений основывается на слухах и не подтверждается фактами. Эксперты подчеркивают, что вопросы, связанные с ядерным оружием, требуют серьезного и ответственного подхода, а не становления объектом необоснованных спекуляций и создания медийной истерии.