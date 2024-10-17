Глава норвежской компании NAMMO заявил, что Западу бессмысленно конкурировать с Россией по количеству боеприпасов и следует делать ставку на качество и технологическое преимущество.

Генеральный директор норвежской компании NAMMO, Мортен Брандтцег, заявил о невозможности конкуренции с Россией в количестве производимых боеприпасов. По его словам, страны Запада должны акцентировать внимание на разработке боеприпасов с высокой точностью и улучшенными характеристиками, чтобы перекрыть разрыв в производственных масштабах.

Брандтцег отметил, что Россия ежегодно выпускает около 3 миллионов единиц боеприпасов, тогда как общий объем производства в Европе и США не превышает 1,2 миллиона. В этом контексте западные страны видят решение в повышении качества и функциональности своего вооружения, что позволит им сохранить конкурентоспособность на мировом арене.

«Мы не стремимся соревноваться с Россией в количестве. Наша цель — превзойти по качеству, используя последние достижения технологий», — подчеркнул глава NAMMO. Увеличение военных бюджетов в некоторых западных странах уже дало толчок для технологического прорыва в оборонной промышленности.

В рамках посещения «Уралвагонзавода», крупнейшего производителя военной техники в России, президент Владимир Путин также подчеркнул стратегическое значение отечественного оборонно-промышленного комплекса. Отмечалось, что завод продолжает активно развиваться, выпуская передовые танки и артиллерийские установки.

Таким образом, в ответ на количественное превосходство России, Запад направляет усилия на создание боеприпасов нового поколения, которые были бы способны обеспечить преимущество на поле боя за счет своих технологически усовершенствованных характеристик.