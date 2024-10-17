В России модернизировали дрон-камикадзе ВТ-40 для многоразового использования, что значительно повышает его эффективность и снижает затраты.

В России разработана новаторская технология, позволяющая использовать ударные дроны-камикадзе ВТ-40 многократно. Это значительно повышает эффективность их использования и снижает затраты. Раньше такие дроны задействовались только для миссий на один раз, но теперь инженеры нашли способ их модернизации.

В подземной лаборатории БПЛА разработана система сбросного устройства. Она позволяет дрону доставить боеприпасы и вернуться на базу, чтобы быть использованным снова. Это не только уменьшает потребность в постоянном производстве новых дронов, но и предоставляет военным дополнительную гибкость в боевых действиях.

«Афон», военнослужащий, поделился, что ВТ-40 ранее был только одноразовым средством поражения. Теперь его функционал расширился, и дрон способен выполнять повторные миссии. Кроме того, лаборатория занимается и адаптацией трофейных БПЛА ВСУ, переоснащая их для повторного использования или извлекая запчасти для новых разработок.

Производством дрона ВТ-40 занимаются некоммерческий проект «Судный день» и компания «Русский беспилотник». Они оснастили дрон системой FPV, позволяющей действовать на расстоянии от 7 до 10 км и нести боеприпасы весом от 1,3 до 3 кг.

Переход к многоразовому использованию дронов-камикадзе открывает новые перспективы для военных операций, увеличивая гибкость использования БПЛА и снижая общие затраты на их подготовку и эксплуатацию.